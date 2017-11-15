Новини Розівки В ногу з інноваціями: школи Розівки обладнали інтерактивними дошками Ремонти в школі замовили підприємству з директоркою екс-“регіоналкою”, яка знаходиться під слідством Нова фірма, отримала перші підряди без конкурсу, від Розівського комунгоспу Школа замовила встановлення стельових обігрівачів на 156 тис. грн. Розівка-Prozorro Закупівлі в Розівському районі за липень 2020 року Закупівлі в Розівському районі за червень 2020 року Закупівлі в Розівському районі за травень 2020 року Закупівлі в Розівському районі за квітень 2020 року Відео Як розслідувати порушення на виборах? Як в Енергодарі активіст контролює ремонт доріг (відео) Сільгоспвиробник назвав ціну корупції в АПК (відео) «Жертви» пенсійної реформи: як вирахувати виплати та надбати необхідний стаж (відео) FacebookTwitterGoogle+PinterestLiveJournalE-mail